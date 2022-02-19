تطوير روبوت لطفل ينقل 6 مشاعر للإنسان

جدة - نرمين السيد - فى محاولة جديدة للوصول بالعلم لأكبر الأحلام، نجح علماء يابانيون فى تطوير روبوتا، فى إطار مشروع RIKEN Guardian Robot، وهو عبارة عن روبوت طفل يدعى "نيكولا" يمكنه نقل 6 مشاعر أساسية، هو الأكثر شبهًا للإنسان





ولفتت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إلى أنه تم تزويد الروبوت نيكولا بـ"عضلات" متحركة فى وجهه تسمح له بالتعبير عن السعادة والحزن والخوف والغضب والمفاجأة والاشمئزاز.

وأضحت الصحيفة، أنه على الرغم من أن الروبوت نيكولا عبارة عن رأس ووجه فقط إلا أن المطورين يأملون فى أن يكون له مجموعة من الاستخدامات فى المستقبل القريب، على الأقل عندما يحصل على جسد.

وأكد الباحث الرئيسى فى المشروع واتارو ساتو، أهمية التطوير الذى تم على الروبوت، مؤكدًا أن أجهزة أندرويد التى يمكنها التواصل مع البشر عاطفياً ستكون مفيدة فى مجموعة واسعة من مواقف الحياة الواقعية، مثل رعاية كبار السن، ويمكن أن تعزز رفاهية الإنسان، لا سيما أولئك الذين يحتاجون إلى عناية بدنية والذين يعيشون بمفردهم".

وأوضح أن وجه الروبوت نيكولا يحتوى على 29 مشغلًا هوائيًا يتحكم فى حركة العضلات الاصطناعية، مع 6 محركات أخرى تستخدم للتحكم فى حركات الرأس ومقلة العين، ويتم التحكم فى المحركات عن طريق ضغط الهواء، والذى يقول فريق المطورين إنه ينتج عنه حركات "صامتة وسلسة".

وذكر الباحث الرئيسى، أنه يوجد نظام تشفير يسمى نظام تشفير حركة الوجه FACS، يمكن لفريق الباحثين التحكم فى الحركات الدقيقة مثل "رفع الخدود" و"تجعيد الشفاه"، مما يسمح بنقل 6 مشاعر، ولكن ولفت الباحثون إلى أن "جلد الروبوت نيكولا المصنوع من السيليكون أقل مرونة من جلد الإنسان الحقيقى ولا يمكن أن يشكل التجاعيد بشكل جيد للغاية".

ويعتقد الباحثون، أنه على المدى القصير يمكن الاستفادة من الروبوت نيكولا فى كل من علم النفس الاجتماعى وعلم الأعصاب.