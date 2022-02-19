لعبة أطفال تثير أزمة فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وبحسب سكاى نيوز عربية، روجت الشركة المنتجة للعبة برسالة للأطفال تقول إنها "مثل بندقية أمك وأبيك".

وفى تعليقها على الجدل السائد، حول اللعبة، أعربت جمعيات لمكافحة أعمال العنف الناتجة عن الأسلحة الشخصية فى الولايات المتحدة، عن غضبها من طرح "البندقية" المصممة خصيصا للأطفال.

وأوضحت شركة WEE1 Tactical أن هذه البندقية هى "الأولى من مجموعة أسلحة ستمكن البالغين من تعريف الأطفال برياضة الرماية بأمان"، ووصفتها عبر موقعها الإلكترونى بأنها "بندقية الأم والأب".

ويعنى حرفا JR فى اسم البندقية "جونيور"، ويبلغ طولها 80 سنتيمترا، ويقل وزنها عن كيلوجرام واحد، ومزودة بمخازن للذخيرة تتسع لخمس أو عشر طلقات من عيار 22 طويل، وطرحت فى الأسواق منتصف يناير بسعر 389 دولارا.

أما النموذج AR-15 المخصص للبالغين، فهو نسخة مدنية من سلاح من الطراز العسكرى، استخدم فى سلسلة من جرائم القتل، من بينها تلك التى حصلت فى مدارس وخلفت صدمات كبيرة.