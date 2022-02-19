من الربيع حتى الشتاء.. مواعيد وأطوال فصول السنة الأربعة فى 2022 (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ونرصد فى الإنفو جراف التالى، موعد بدء ونهاية كل فصل من فصول العام 2022. وتعرضت مصر على مدار فصل الشتاء لموجات أمطار ما بين شديدة ومتوسطة، تعاملت معاها الأجهزة بنجاح، دون وقوع خسائر، الأمر الذى نال استحسان المواطنين.

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