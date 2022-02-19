Oppo A76.. هاتف جديد بسعر مناسب

جدة - نرمين السيد - كشفت شركة أوبو عن مواصفات وسعر هاتفها الجديد، والذى انطلق للبيع فى الأسواق الماليزية تحت اسم Oppo A76.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقنى، يعمل الهاتف الجديد لـ أبو مع شبكات الجيل الرابع 4G فقط، ويبلغ سعره نحو 3300 جنيه مصرى.

يمتاز هاتف أوبو الجديد Oppo A76، بهيكل أنيق مقاوم للرطوبة والغبار بلمسة نهائية غير لامعة وأنيقة، مع تصميم مسطح لإطار الجهاز يبلغ سمكه حوالى 6.67 ملميترا ويزن حوالى 189 جراما، ومزود بماسح لبصمات الأصابع على جانب الجهاز.

هاتف Oppo A76، يتم تشغيله بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 680، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، يقترن بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

كما يدعم الهاتف ميزات توسعة ذاكرة الوصول العشوائى الافتراضية التى تضيف سعة 5 جيجابايت، لا يدعم توسيع ذاكرة التخزين.

وصممت أوبو هاتف Oppo A76، بشاشة مثقبة عالية الدقة من نوع IPS LCD، بقياس 6.56 بوصة، وبدقة 720 × 1612 بكسل، تدعم معدل تحديث 90 هرتز، تحتوى الشاشة على كاميرا سيلفى بدقة 8 ميجابكسل فى الزاوية العلوية اليسرى.

وجاء هاتف أوبو Oppo A76، بكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتى بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، تحوى مقدمة الهاتف على كاميرا أمامية للتصوير السيلفى مميزة بدقة 16 ميجابكسل.

ويتمتع هاتف أوبو الجديد Oppo A76، ببطارية بقوة 5000 مللى أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات، يعمل الهاتف الذكى بواجهة المستخدم ColorOS 11.1، والمرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.