لأول مرة.. سناب شات تسمح بتغيير اسم المستخدم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن سيصبح بإمكان المستخدمين ترك الاسم الذى استخدموه فى الأصل دون الحاجة إلى إنشاء حساب جديد، وفق ما نشر موقع indexofnews.
وأضافت أن تغيير اسم المستخدم لن يؤثر على حسابات المستخدمين، مثل قوائم الأصدقاء، ورموز Snap، ونتائج Snap، والذكريات، وما إلى ذلك.
وبينت أنه من أجل تغيير اسم المستخدم، يمكن النقر فوق أيقونة Bitmoji فى الزاوية العلوية اليسرى من الكاميرا للتوجه إلى قسم الملف الشخصى.
ومن هناك، يمكنك تحديد الإعدادات من خلال النقر على أيقونة فى الزاوية العلوية اليمنى. وبمجرد النقر فوق "اسم المستخدم"، فإنك ترى زر "تغيير اسم المستخدم" مميزا باللون الأزرق.
فيما يمكنك بعد ذلك إدخال اسم مستخدم جديد والضغط على "التالى" لإنهاء التغيير، كما ذكرت سناب أن تغييرات اسم المستخدم كانت واحدة من أكثر ميزاتها طلبا.
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