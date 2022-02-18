عاجل- غرامة على ارتداء «الشورت» فى مساجد السعودية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الداخلية السعودى إضافة تعديل على لائحة الذوق العام وفق ما نصت عليه المادتين السابعة والتاسعة من اللائحة بالمملكة لتضاف مخالفة جديدة إلى تصنيف مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام التى كانت تضم 19 مخالفة لتصبح 20 مخالفة.





وشهدت لائحة الذوق العام إضافة غرامة 250 - 500 ريال عند ارتداء الشورت فى المساجد ‏والجهات والدوائر الحكومية فقط، لتصبح المخالفة رقم 20 فى اللائحة. ودخلت اللائحة حيز التنفيذ فى الثانى من نوفمبر 2019، بعدما وافق عليها وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف التى حددت 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية تراوح بين 50 و6000 ريال. وتشمل مخالفات لائحة الذوق العام فى المملكة العربية السعودية (التصرفات الخادشة للحياء، ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، عدم إزالة مخلفات الحيوانات الأليفة، وارتداء الملابس غير اللائقة).

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