جدة - نرمين السيد - وبحسب سكاى نيوز عربية، حذرت السلطات البريطانية من رياح مهددة للحياة لم يسبق لها مثيل منذ 30 عاما، ودعت الملايين إلى التزام منازلهم.
وأصدرت السلطات البريطانية تحذيرين شيدين بسبب الرياح التي تصاحب العاصفة "إيونيس"، وتبلغ سرعتها نحو 160 كيلومترا في الساعة، كان الأول باللون الأحمر، مما يعني أن الموقف شديد الخطورة.
وفي السياق ذاته حذر عمدة لندن، صادق خان، سكان العاصمة البريطانية، منر الخروج من المنزل إلا عند ضرورة القصوى، مؤكدًا أن الرياح مهددة للحياة بسبب الحطام المتطاير الذي قد يصيب السكان بجروح خطيرة وربما يودي بحياتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رياح مهددة للحياة.. "إيونيس" تثير الذعر فى أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.