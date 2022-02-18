مميزات بالجملة.. ريلمى تخوض المنافسة بـ Realme 9 Pro

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يأتى هاتف ريلمى المميز Realme 9 Pro+، بشاشة مثقبة من نوع Super AMOLED، يبلغ قياسها 6.43 بوصة، وبجودة عرض Full HD +، وتبلغ دقتها 2412 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث 90 هرتز، ومحمية بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقنى، يدعم هاتف ريلمى الجديد العمل مع شبكة الجيل الخامس 5G، بفضل معالج ميدياتك من نوع Dimensity 920، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذى يقترن بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 و 8 و12 جيجابايت، متصل بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 و 512 جيجابايت.

يمتاز هاتف ريلمى + Realme 9 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتى بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر IMX766 مخصص من سونى، تدعم تقنية التثبيت البصرى للصورة، متصلة بعدسة فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفى بدقة 16 ميجابكسل مثقوبة.

أما بطارية الهاتف سوف تأتى بقوة 4500 مللى أمبير والتى تدعم الشحن السريع SuperDart بقوة 65 وات، والتى تشحن البطارية بالكامل فى غصون 45 دقيقة، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Realme UI 3.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12.

الهاتف يحتوى أيضًا على قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة يستخدم لقياس معدل ضربات القلب، ويتميز الهاتف بثلاثة ألوان أحدهما هو Sunrise Blue، والذى يأتى بلوحة خلفية لها طبقة فوتوكرومية تتغير من اللون الأزرق إلى الأحمر المائل للوردى فى غضون ثوانٍ عند التعرض لأشعة الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية، يستغرق التبديل 3 ثوانٍ فقط وسوف يتلاشى ويعود إلى اللون الأزرق فى حوالى 5 دقائق.