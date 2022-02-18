أبرزها تيك توك.. الهند تحظر أكثر من 220 تطبيقا صينيا للهواتف الذكية

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، قاو فنغ، إنه "لفترة معينة من الزمن، اتخذت الإدارات الهندية المعنية عدة إجراءات للضغط على الشركات الصينية والخدمات ذات الصلة فى البلاد، الأمر الذى أضر بشكل خطير بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، بينما تعرب الصين عن قلقها الشديد فى هذا الأمر".
وأعرب قاو فنغ عن أمله فى أن تتمكن الهند من "اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على الديناميكيات الإيجابية للتعاون الاقتصادى بين البلدين".
ومنذ شهر يونيو 2020، حظرت الهند ما مجموعه 224 تطبيقا صينيا، بما فى ذلك "تيك توك" و"وى تشات" و"يو سى براوزر" وغيرها.
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