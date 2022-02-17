جوجل تضيف أدوات جديدة إلى منصتها للتعاون Smart Canvas

جدة - نرمين السيد - وخلال حدث I/O فى العام الماضى، وضعت الشركة خططًا لتجديد شكل وأسلوب تطبيقات Workspace السحابية بشكل كبير "أطلق عليها اسم G Suite حتى تغيير الاسم فى عام 2020".

ونقلا عن "البوابة العربية لأخبار التقنية"، يتضمن ذلك مظهرًا جديدًا لخدمة جيميل الذى بدأ طرحه هذا الشهر، وشرائح البحث "عوامل التصفية" لخدمة Google Drive، ومجموعة من التغييرات التى توشك على الوصول لمحرّر المستندات وجداول البيانات.

وتمنحك Smart Canvas المزيد من الخيارات لدمج ميزات الأدوات المتعددة فى شاشة واحدة ولتعزيز الطرق التى يمكنك من خلالها التعاون عن بعد مع زملاء العمل، بدعم من الذكاء الاصطناعى من جوجل.

ويعد دمج تطبيقات المكتب المختلفة نهجًا يساعد عملاقة البحث بشكل ملائم على زيادة تأمين الشركة لخدماتها.

وأضافت الشركة فى الخريف الماضى اقتراحات الصيغة التى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعى. وتقول الشركة الآن إن خطوتها التالية أقرب إلى التصحيح التلقائى.

وتتوفر هذه الميزة قريبًا عبر جداول البيانات، مع وعود بمساعدة المستخدمين على استكشاف أخطاء الصيغ وإصلاحها والتقاط الأخطاء.

ويتم طرح الميزات الموضحة خلال عرض I/O لشهر مايو فى حسابات Workspace تدريجيًا على مدار الأسبوعين المقبلين، بما فى ذلك تنسيق دون صفحات لمحرر المستندات.

وبدلاً من التنسيق الافتراضى لطريقة عرض صفحة مطبوعة ذات حجم قياسى، فإن محتوى محرر المستندات يصبح دون حدود. وتقول الشركة إنها تجعله يتوسع أو يتقلص ليلائم أى نوع من الشاشات التى تستخدمها.

جوجل تجدد شكل وأسلوب تطبيقات Workspace



وفقًا لوثيقة الدعم بشأن الميزة: عند عرض مستند دون صفحات، فإن بإمكانك تحديد عرض نصى ضيق أو متوسط ​​أو عريض.

وترى نفس عرض النص فى جميع المستندات غير ذات الصفحات التى تشاهدها. لن يؤثر اختيار عرض النص فى كيفية رؤية المتعاونين لمستنداتك.

ويمكنك التبديل إلى طريقة العرض مع فواصل الصفحات إذا كنت بحاجة إلى طباعة شيء ما أو تحويله إلى ملف PDF، ولكن تراهن الشركة على أن ذلك لن يكون ذلك ضروريًا فى المستقبل فى أماكن العمل المتصلة والبعيدة.

ويتفاعل الأشخاص مباشرةً مع المستندات التى تتضمن عناصر تفاعلية لعرض أى معلومات ذات صلة فى الوقت الحالى.

وهناك ميزة جديدة أخرى تتيح لمحرر المستندات إنشاء ملخصات المستندات تلقائيًا باستخدام ذكاء محرر المستندات للعثور على النقاط الرئيسية التى تظهر فى الشريط الأيسر.

ومن المفترض خلال الأسابيع المقبلة طرح ميزة مسودة البريد الإلكترونى من أجل إنشاء رسالة داخل مربع فى مستندك، وتسمح الميزة للمتعاونين بعرض وتعديل العناوين وسطر الموضوع ونسخة الرسالة.