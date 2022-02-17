عاجل- ظاهرة الأخدود العلوى تضرب مصر غدا.. متى تبدأ ولماذا سميت بذلك الاسم؟

جدة - نرمين السيد - وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، عن سبب تسمية الظاهرة الجوية المرتقبة على مصر بـ"الأخدود"، موضحة أنها تبدأ ظهر يوم الجمعة 18 فبراير.

وقالت منار فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، إن تلك الظاهرة ستكون شديد البرودة على جميع الأنحاء، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل 20 فبراير، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، مرورا بالسواحل الشمالية والوجه البحرى، والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

ما هى ظاهرة الأخدود العلوى؟

وأوضحت أن "الأخدود العلوى" هو امتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا، ويكون مصاحب دائما لحالات عدم الاستقرار فى الطقس.

وأضافت أن هذه الظاهرة، تؤدى إلى انخفاض درجات الحرارة يوم السبت، مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ويؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

سبب تسمية الظاهرة بـ الأخدود

وقالت منار: "سبب تسمية الظاهرة بـ"الأخدود" يرجع إلى أنها معروفة فى اللغة العربية بهذا الاسم.. ولو رجعنا إلى تفسير هيئة الأرصاد الجوية فهى تسميها بامتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا باللغة الإنجليزية باسم "Trough" وترجمته هو الأخدود.

وحذرت عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من تخفيف الملابس نظرا لسوء حالة الطقس وسقوط للأمطار خلال يومى الجمعة والسبت.

ومن المتوقع، أن تشهد مصر بداية من ظهر يوم الجمعة الموافق 18 فبراير، وحتى صباح يوم الأحد 20 فبراير، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، نتيجة تعرض البلاد لظاهرة "الأخدود العلوى" المتمثل فى امتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا، ويكون مصاحب دائما لحالات عدم الاستقرار فى الطقس.