عاجل.. عطل فنى يصيب موقع تويتر

جدة - نرمين السيد - وتعذر على بعض مستخدمى "تويتر"، موقع التدوينات الأشهر على شبكة الإنترنت، الحصول على تحديثات الحسابات عند الدخول على الصفحات الرئيسية للحسابات.

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