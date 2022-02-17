عمرها 80 سنة.. «أم إبراهيم» أقدم ورشة لصناعة فوانيس رمضان يدويا (صور)

جدة - نرمين السيد - ويعود تاريخ الورشة إلى أكثر من 80 عاما، وتتميز بصناعة فانوس رمضان المعدنى القديم والذى تربينا عليه قبل غزو الفوانيس المستوردة من الصين. وتتم عمليه تصنيع الفانوس فى الورشة يديوا فى كل مراحله.

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