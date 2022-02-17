3 أيام إجازة أسبوعية.. اتجاه جديد فى السعودية

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الموارد البشرية السعودى أحمد الراجحى: "ندرس تغيير نظام العمل إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة أو 4 أيام ونصف يوم عمل مقابل يومين ونصف يوم إجازة فى الأسبوع، لتكون المملكة جاذبة للمستثمرين وتوفير فرص عمل"، وذلك وفقا لـ"سكاى نيوز عربية".

وسبق السعودية فى تغيير نظام العمل دولة الإمارات، حيث أعلنت النظام الجديد للعمل الأسبوعى للقطاع الحكومى الاتحادى بالدولة، لتكون 4 أيام ونصف يوم عمل وذلك من يوم الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل فى يوم الجمعة وتكون العطلة الأسبوعية يومى السبت والأحد.