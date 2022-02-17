بيل جيتس يشارك فى مشروع لاستخدام الطاقة النظيفة وتقليل انبعاثات الكربون

وقال جيتس فى بيان له، إن الحرارة وانبعاثات الصناعات الثقيلة تأتى فى المقام الأول من احتراق الغاز الطبيعي، ما يتطلب العمل على مشروع ناشئ جديد يعتبر الآن فى مراحله الأولى لإيجاد بديل لتحويل الحرارة التى تصدر من هذه الصناعات إلى بطاريات حرارية، بالإضافة إلى الحاجة لاستخدام مصادر متجددة للطاقة لتشغيل هذه الصناعات الثقيلة وتقليل أضرارها على البيئة.
وذكرت شبكة "سى إن بى سي" الإخبارية أن مشروع "أنتورا إينرجي" تأسس عام 2018 ويعتمد على مصادر الطاقة النظيفة (صفر انبعاثات كربونية) مثل طاقة الرياح ومحطات الطاقة الشمسية ويقوم بتحويلها إلى حرارة ويتم تخزينها فى قوالب كربونية صلبة ويتم عزلها فى نوع من البطاريات الحرارية التى يمكن استخدامها فى العمليات الصناعية المختلفة مثل الأسمنت والصلب أو استخدامها فى توليد الكهرباء.
وذكرت شركة أنتورا أن هذه الجهود سيتم تعزيزها باستثمارات مشتركة بقيمة 50 مليون دولار، موضحًا أنه إذا ما نجح هذا المشروع الرائد لإحلال استخدام الغاز الطبيعى فى الصناعات الثقيلة بالبطاريات الحرارية، فإن الشركات الصناعية الكبرى يمكنها شراء هذه البطاريات للتحول إلى صفر انبعاثات كربونية بأسعار منخفضة.
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