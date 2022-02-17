مساء dmc - الحاج محمد وزوجته.. 50 عاما من الكفاح وسط «أنابيب الحب»

جدة - نرمين السيد - عرض الإعلامى رامى رضوان، خلال تقديم برنامج "مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، تقريرا عن زوجين عاشا معاً لعشرات السنوات، وامتهنوا بيع أنابيب الغاز لمدة جاوزت الـ 50 عاماً.





وقال الحاج محمد إبراهيم، بطل التقرير، إنه يبلغ من العمر 70 سنة، وزوجته معه من 50 عاما "هى دراعها بدراعى وشايلة البيت والعيال، هى اللى شايلة الحمل كله فى البيت والشغل". وقالت زوجته صفية فاروق: "هو نصيبى اللى ربنا أدهولي، اشتغلت معاه من سنة 1983، اشتغلنا فى القهوة، وسيبنا القهوة، واشتغلنا فى الأنابيب سواء، فى البيت معاه والشغل معاه، بساعد جوزى علشان ميتذلش لحد، ولا حد يقوله على حاجة، ولا تبقى عينه مكسورة لحد".

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