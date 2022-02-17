ملكة بريطانيا تعترف بعدم قدرتها على الحركة .. (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وعبرت الملكة عن حالتها الصحية، خلال استقبالها، لأحد الضباط البريطانيين فى قصر قلعة وندسور، مقر إقامتها الرئيسى. كما نشرت صحيفة "التلجراف" البريطانية، مقطع فيديو، يرصد لحظة استقبال ملكة بريطانيا، للجنرالين بالقوات المسلحة، فما أن دخلا لمصافحتها حتى اقتربت مستندة على عصا للمشي وأشارت إلى ساقها اليسرى، وقالت: "كما ترون، فأنا لا أستطيع التحرك"، ورد القائد بالجيش البريطانى قائلًا: "حسنًا، تهانينا على بداية عام اليوبيل الخاص بك، في إشارة إلى احتفالها بمرور 70 عاما على اعتلائها العرش في البلاد، فأجابت الملكة: "آه، شكرا جزيلا لك حقا، هذا لطيف جدا".

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