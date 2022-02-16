شاهد مسابقة ملكة جمال الدجاج فى ليبيا (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - وظهرت الدجاجات فى المسابقة بريشها الملون اللامع ومناقيرها الذهبية لتشارك فى التنافس وفقا لمعايير صارمة لاختيار الأجمل من حيث الشكل والسلالات المختلفة.

وجذبت المنافسة العشرات المتابعين ممن التقطوا الصور التذكارية ومقاطع الفيديو للحيوانات وهى تقف مزهوة بجمالها داخل الأقفاص.

كيفية اختيار الدجاجة الفائزة

والحكم على الطيور يتم بناء على اعتبارات بينها اللون والشكل ولمعان الريش والحجم، لتحصل الدجاجة الفائزة بالمركز الأول على تقييم بمقدار 93.8% بعد أن نالت الإعجاب بسبب تميزها باللونين الأسود والأبيض وأقدامها الصفراء الزاهية وحجمها الضخم.

وقال مربى دجاج الزينة مهند جعيدة المالك لدجاجة من سلالة "البراهمة" وهو موظف يبلغ من العمر 30 عاما ويمارس الهواية منذ طفولته: "شاركت اليوم بدجاج البراهمة المعروف باسم الفولى وتحصلنا على الترتيب الأول بفضل الله عز وجل وتحصلنا على أعلى نسبة فى المسابقة."

وتابع جعيدة قائلا: "تتميز الدجاجة بضخامتها وبالساق الصفراء من ميزات البراهمة وبالعرف وبالمنظر العبوس الذى نعرفه عند البراهمة وبالريشة نعومة الريشة واللمعة الموجودة على الريشة".

الهدف من مسابقة ملكة جمال الدجاج

والهدف من المسابقة حسب المنظمين هو المنافسة لإعادة توجيه أفكار الشباب وإتاحة فرصة للاستمتاع بشيء بعيدا عن الصراع الدائر فى البلاد والاتجاه نحو المبادرات البناءة.