وأضاف شميت - فى بيان صحفى اليوم الأربعاء - أن هذه التمويل سيتم توجيهه لدعم الأكاديميين الذين يعملون فى مجال تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعى فى حل الكثير من المشكلات الصعبة التى تواجه البشر ولخدمتهم.
وأكد فى الوقت نفسه الحاجة التى الاستعداد للعواقب غير المأمونة، التى يمكن أن تنتج عنها هذه التقنيات فى حياة البشر، حيث كان قد حذر من قبل من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعى.
وأوضح أنه فى العهود السابقة عندما بدأ انتشار الانترنت، لم يكن أحد يتخيل التأثير الحالى لمواقع التواصل الاجتماعى وتأثيرها فى حياة الناس.
وشدد شميت على ضرورة أن نتعلم من دروس الماضى، وأن نتوخى الحذر فى استخدام أى تقنيات حديثة، حيث إن الذكاء الاصطناعى يمكن أن يكون قوة جبارة لخير المجتمع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس جوجل: استثمارات بقيمة 125 مليون دولار لتطوير أبحاث الذكاء الاصطناعى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.