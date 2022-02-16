روسيا تختبر نظاما جديدا للدفع بالروبل الرقمية

وأضافت سكوروبوجاتوفا لصحيفة إزفيستيا الروسية اليوم الأربعاء ، أنه تم إجراء اختبار منصة الروبل الرقمية من جانب تلك البنوك التى كانت مستعدة بالفعل لمثل هذه العمليات.
وأفادت بأن ثلاثة بنوك من المجموعة التجريبية قد اجتازت الاختبار الفنى، بينما أتم بنكان آخران معاملات للعملاء بنجاح، مشيرة إلى أن بعض العملاء قد فتحوا بالفعل محافظ لمنصة الروبل الرقمية باستخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة واستبدلوا النقود بالروبل الرقمى وأجروا بعض المعاملات.
ووفقًا للصحيفة، يسعى البنك المركزى إلى اختبار العمليات بالروبل الرقمى بين مجموعة واسعة من اللاعبين فى السوق الروسية.
ونقلت "إيزفيستيا" عن سكوروبوجاتوفا قولها : "هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا، لأنه سيمنحنا الخبرة التى ستسمح لنا بتقديم خدمات متنوعة فى سيناريوهات متنوعة فى المستقبل".
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