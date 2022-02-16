اليابان تعزز مراقبتها البحرية خوفا من انتشار المواد المشعة فى البحر 

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة جابان توداى اليابانية، اليوم الأربعاء، أن شركة طوكيو للطاقة الكهربائية "تيبكو" المشغلة للمحطة تخطط لتصريف المياه المعالجة فى البحر بدءا من ربيع عام 2023 المقبل.
وكانت المياه تلوثت بالمواد المشعة إما بسبب استخدامها لتبريد الوقود المنصهر أو نتيجة تسربها إلى مبانى المفاعلات النووية المتضررة.
وتعمل شركة تيبكو على معالجة المياه عن طريق الترشيح والتخلص من معظم المواد المشعة، ولكن المياه المرشحة لا تزال تحتوى على مادة التريتيوم ومواد مشعة أخرى.
وتخطط شركة الكهرباء اليابانية لتصريف المياه المعالجة بعد تخفيف تركيزها إلى مستويات أقل بكثير من المعايير القومية.
وكانت سلطة الرقابة النووية قد ناقشت اليوم، سبلا لقياس مستويات المواد المشعة فى مياه البحر بناء على توصية من لجنة خبراء من وزارة البيئة.
وقررت سلطة الرقابة مراقبة مادة التريتيوم فى ثمانية مواقع أو أكثر وتعزيز دقة الرصد إلى أقصى مستوى من أجل التمكن من تحقيق قياسات أكثر دقة.
وتأمل الحكومة اليابانية والشركة المشغلة للمحطة فى أن يساعد تعزيز جهود المراقبة فى تهدئة المخاوف حيال هذه الخطوة.
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