قابل للطى.. موعد طرح هاتف جوجل الجديد

جدة - نرمين السيد - Google Pixel
وأشار روس يونج، المحلل والرئيس التنفيذى لشركة Display Supply Chain Consultants (DSCC)، إلى أن شركة جوجل تبدأ فى إنتاج اللوحات فى الربع الثالث من 2022.
كما تستعد الشركة لطرح عملاق التكنولوجيا للجهاز فى الربع الرابع من عام 2022.
مواصفات هاتف Pixel
وكشف يونج عن مواصفات الهاتف الذكى "Google Pixel" حيث يأتى بشاشة مع معدل تحديث 120 هرتز، على غرار الهواتف الذكية القابلة للطى من سامسونج.
ومن المعتقد أن يكون الهاتف أصغر من الجيل الحالي Samsung Galaxy Z Fold3، ووفقًا للتقارير السابقة ، يقال إن Google تخطط لإضافة زوج من كاميرات الصور الشخصية تحت الشاشة إلى جانب عدد قليل من أجهزة الاستشعار تحت الشاشة.
ووفقًا لطلب براءة الاختراع الذى اكتشفه LetsGoDigital، يخطط عملاق التكنولوجيا لدمج Samsung Galaxy Z Fold 3 مثل الكاميرا تحت الشاشة على هاتفه الذكى، وعلى الرغم من أن براءة الاختراع لا تكشف عن التكنولوجيا الدقيقة التى تخطط الشركة لاستخدامها، إلا أنه يشاع أن Google ستقرن شاشة انبعاثية بفتحة صغيرة لكاميرا سيلفى غير انبعاثية والتى ستسمح للضوء بالوصول إلى مستشعر الكاميرا.
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