أحمد يونس يشوق متابعى صباحك ومطرحك: أحلى بداية لليوم

جدة - نرمين السيد - وروج أحمد يونس لحلقة اليوم عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، تحت هاشتاج "#عالم صباحك ومطرحك"، وقال: "عالم صباحك ومطرحك فى انتظارك على الراديو 9090.. وأحلى بداية لليوم".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، وقالوا: "أفضل برنامج تبدأ بيه يومك"، "أفضل وقت"، "المود فوق العظمة يا أبو موزو".

قدمت حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.