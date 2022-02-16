تويتر.. إجراء تجريبى لوضع الأمان

جدة - نرمين السيد - وتعد الميزة الأبرز فى وضع الأمان، الذى تم طرحه لأول مرة فى سبتمبر الماضى، حظر الحسابات تلقائيا التى ترسل تغريدات ضارة أو مسيئة.

وأوضح موقع "ذا فيرج" التقنى أن وضع الأمان كان متاحا فى السابق لما يقرب من 750 مستخدما تجريبيا، لكنه سيتوسع ليشمل حوالى 50 % من المستخدمين فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وأيرلندا ونيوزيلندا.

وقال متحدث باسم تويتر: "منذ الإطلاق الأولى للإصدار التجريبى من" وضع الأمان "فى سبتمبر، علمنا أن بعض الأشخاص يريدون المساعدة فى تحديد التفاعلات غير المرغوب فيها.. لهذا السبب، ستحدد تقنيتنا الآن بشكل استباقى الردود التى يحتمل أن تكون ضارة أو غير مدعوة، ونحث الأشخاص فى الإصدار التجريبى على التفكير فى تمكين وضع الأمان.. يقلل هذا التحديث العبء على الأشخاص الذين يتعاملون مع التفاعلات غير المرغوب فيها".