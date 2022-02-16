أبو الهول ينتقل إلى شوارع الصين (صورة)

جدة - نرمين السيد - من المعروف ولع الصينيين بالحضارة المصرية القديمة وحرصهم الشديد على زيارتها من حين لآخر، بل إن هناك منهم من يقوم بعمل نسخ لهذه المعالم الحضارية ووضعها فى الشوارع والميادين حتى يشعرون وأنها إلى جوارهم أبدا.





هذا ما نشرته صحيفة "ديلى ستار" البريطانية، والتى كشفت عن أن منطقة سوتشو فى مقاطعة جيانجسو بشرق الصين، قامت بنسخ نسخة طبق الأصل بالحجم الطبيعى لجسر البرج فى عاصمة المملكة المتحدة البريطانية. ولفتت إلى أنه فى أثناء الذهاب إلى موقع بناء فى تشوتشو، فإن هناك نسخة بالحجم الكامل لـ تمثال "أبو الهول" المعروف فى مصر. وأشارت الصحيفة إلى أن هناك أيضًا، نسخة طبق الأصل بالحجم الكامل تقريبًا للمعلم الباريسى الشهير "برج إيفل"، الموجود فى Tianducheng ، Hangzhou التى تعد جزءًا من مقاطعة Zhejian. ولفتت ديلى ستار إلى أنه على الرغم من العدد الكبير من المنتجات المقلدة الشهيرة، الموجودة بشكل رئيسى فى المدن النائية، بدلاً من المناطق الرئيسية، فقد طالبت الحكومة الصينية الآن بعدم بناء المزيد من هذه المنتجات.

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