فضل صيام الليالى البيضاء فى رجب وشعبان

جدة - نرمين السيد - يطلق اسم الأيام البيض؛ على الأيام أيام 13 و14 و15 من كل شهر هجرى، وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى حالة القمر فى هذه الأيام، حيث يكون أبيضا مكتملا من أول الليل إلى آخره؛ ولذلك قال ابن البرى فيها: أيام البيض، ذلك أن البياض صفة من صفات هذه الليالى، بمعنى أيام الليالى البيضاء.





فضل صيام رجب

ويحل علينا أيام الصيام فى شهر رجب، والصيام فى شهر رجب سنة عن سيدنا رسول الله "صلى الله عليه وسلم"، وخاصة الأيام البيض، وهناك أحاديث نبوية شريفة قد حددت موعدها، ومنها ما جاء عن جرير بن عبد الله رضى الله عنه عن النبي "صلى الله عليه وسلم" أنه قال: (صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة).

ويعد صيام الأيام البيض من كل شهر من صيام التطوع الذى يقوم به المسلم من أجل أن يتقرب من الله -سبحانه وتعالى-، ولم يجعله الله -تعالى- من العبادات المفروضة على العباد، فمن فعله نال الأجر والفضل، وهو دخول الجنة من باب الصائمين الذى يسمى الريان.

فضل صيام شعبان

عن عائشة رضى الله عنها - قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه فى شعبان» (صحيح النسائى: 2176). عن عائشة رضى الله عنها - قالت: « لم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وأحب الصلاة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ما دووم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها»(صحيح النسائى: 2178).

عن أبى سلمة قال: سألت عائشة - رضى الله عنها - عن صيام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: «كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا» (صحيح ابن ماجه: 1398).

عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: «ما رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان» (صحيح الترغيب: 1025)، وعن عائشة أنها قالت: «ما رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فى شهر أكثر صياما منه فى شعبان كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله» (صحيح الترغيب: 1024).

الأيام البيض لشهر شعبان 2022

يوم الأربعاء:13 شعبان 1443هـ، 16 مارس 2022م

يوم الخميس:14 شعبان 1443هـ، 17 مارس 2022م.

ويوم الجمعة: 15 شعبان 1443هـ، 18 مارس 2022م.