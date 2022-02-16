تكساس تقاضى شركة ميتا.. اعرف السبب

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال وموقع Engadget أن المدعى العام فى تكساس كين باكستون أقام دعوى قضائية ضد "ميتا"، لافتا إلى أن مالكة فيسبوك جمعت البيانات البيومترية لملايين الأشخاص من تكساس دون الحصول على موافقتهم للقيام بذلك.

وكان "فيسبوك" قد توقف عن استخدام تقنية التعرف على الوجه، واستخدمت المنصة التقنية سابقًا كجزء من ميزة "اقتراحات العلامات" الخاصة بها، والتى تستخدم التعرف على الصور لمسح الصور ضوئيًا ووضع علامة على المستخدمين فيها تلقائيًا.

وفى نوفمبرالماضى، أغلقت Meta هذا النظام، بسبب "عدم اليقين" بشأن كيفية تنظيم التكنولوجيا فى المستقبل، وفى العام السابق، دفعت شركة ميتا 650 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية زعمت أنها انتهكت قانون خصوصية إلينوى الذى يتطلب من الشركات الحصول على موافقة "صريحة" قبل جمع البيانات البيومترية من المستخدمين.