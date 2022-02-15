جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "ذا فيرج" التقنى فإن الاسم الجديد للخدمة هو Feed فقط، ويعكس تغيير الاسم بشكل أفضل المحتوى المتنوع الذى يراه الناس على المنصة ولا يؤثر التغيير على تجربة التطبيق.
وقد أظهرت الأبحاث أن المعلومات المضللة تحصل على قدر أكبر من المشاركة على المنصة مقارنة بالمعلومات القائمة على الحقائق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميتا تغيير اسم خانة News Feed فى فيسبوك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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