ابتكار جديد من شاومى.. سماعة ذكية جديدة تعمل بالأشعة تحت الحمراء

جدة - نرمين السيد - وأكدت شاومى أن السماعة الذكية IR Control الجديدة تأتى بأبعاد 95 × 95 × 14 ملم، بينما يبلغ وزنها 625 جراما.

وتم تجهيز السماعة اللاسلكية بمشغل 1.5 بوصة من أجل توفير صوت ذى جودة عالية من جميع الاتجاهات، بالإضافة إلى اثنين من الميكروفونات لتلقى الأوامر الصوتية، علما بأن السماعة تدعم المساعد الصوتى جوجل Assistant، ومن ثم يمكن التحكم فى تشغيل الموسيقى أو تجهيزات المنزل الذكى بواسطة الأوامر الصوتية.

وتم تجهيز السماعة بوحدة إرسال تعمل بالأشعة تحت الحمراء، والتى تتيح إمكانية التحكم فى الأجهزة المتوافقة مثل أجهزة التلفزيون من شاومى وجهاز بروجيكتور من إبسون ومكيف هواء من ميديا ومصباح السقف بتقنية LED من باناسونيك.

وتوجد على جسم السماعة الذكية الجديدة أزرار للتحكم فى شد الصوت أو لكتم الصوت مع بيان ساعة بالجزء الأمامى.

ولم تفصح شاومى بعد عن موعد طرح أو سعر السماعة الذكية IR Control اللاسلكية الجديدة.