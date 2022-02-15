أحمد يونس فى صباحك ومطرحك: ابدأ يومك معانا وانعش مودك

جدة - نرمين السيد - وروج الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" لحلقة اليوم من "صباحك ومطرحك"، وقال: "ابدأ يومك معانا فى صباحك ومطرحك على الراديو 9090 وانعش مودك".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج وقالوا: "أفضل مذيع راديو فى العالم"، "انت ويونس والمزيكا وبس"، "مود تحفة".

قدمت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.