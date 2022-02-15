تحذير من الرسائل العشوائية على البريد الإلكترونى يوم الفلانتين

جدة - نرمين السيد - أصدرت مفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات الأمريكية تحذيرًا، اليوم الاثنين، بشأن فتح رسائل البريد الإلكترونى العشوائية أو غير المرغوب فيها، التى تحمل أسماء لها علاقة بيوم الفلانتين.





وذكرت المفوضية، طبقًا لتقرير أصدرته شركة "بيت ديفيندر" الأمريكية لبرامج مقاومة الفيروسات والأمن السيبرانى، أن هذه الرسائل العشوائية، أو المسماة الرسائل الإلكترونية المزعجة، سجلت زيادة سبع مرات فى الأسبوع الأول من شهر فبراير، وما يزيد على نصف كمية هذه الرسائل العشوائية تستهدف مواقع داخل الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الرسائل تحمل أسماء جذابة تجعل المتصفح للبريد الإلكترونى ينجذب إليها، ويضغط على هذه الروابط للقيام بفتحها.

كما أوصت المفوضية الأشخاص المتعاملين ببطاقات الائتمان بتوخى الحذر خلال عمليات الشراء الإلكترونية لعدم الوقوع ضحية لأية عمليات نصب تحت ذريعة يوم الفلانتين، إذ إن الهدف هو سرقة البيانات الخاصة بأصحاب البطاقات الائتمانية أو سرقة بيانات خاصة بحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأشارت المفوضية إلى أن عمليات النصب التى وقعت تحت اسم يوم الفلانتين سجلت خلال العام الماضى خسائر بلغت قيمتها 547 مليون دولار كنتيجة للوقوع فريسة لهذه الرسائل المزيفة من خلال الإيميلات ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وغيرها من التطبيقات الإلكترونية، مضيفة أن هذه الخسائر زادت بنسبة 80% مقارنة بالعام السابق له.