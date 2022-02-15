شبكات الواى فاى المجانية.. اعرف مخاطرها وإزاى تحمى تليفونك

جدة - نرمين السيد - فجَّرت صحيفة ذا صن البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل حيث كشفت عن أضرار هائلة قد يتعرض لها من يستخدم الشبكة العامة "الواى فاى"، والتى تكون موجودة فى المطاعم أو الكافيهات أو النوادى أو صالات الجيم أو دور السينما أو غيرها، والتى يدخل عليها الآلاف من المستخدمين.





ولفتت فى تقرير لها، بحسب ما قاله خبراء فى هذا الشأن، إلى أنه من بين التهديدات الأكثر شيوعًا ما يسمى بـ هجوم الوسيط، وهو فى الأساس نوع من التنصت، إذ يمكن للمحتالين رؤية ما يُنقل بين المستخدم، وبين مواقع الويب.

وأشارت إلى أن مخاطر شبكات الواى فاى المجانية يمكن أن تكون مرتعًا لنشر الفيروسات الخبيثة إلى أجهزة الهواتف المحمولة أو اللاب توب.

وأشارت "ذا صن" إلى أن هناك طريقة يمكن أن تساعد فى جعل الأمور أكثر أمانًا لـ تجنب مخاطر شبكات الواى فاى المجانية، باستخدام "VPN"، وهو اختصار يعنى الشبكة الخاصة الافتراضية، وهو عبارة عن اتصال مشفر يتيح الاحتفاظ بأى بيانات بعيدًا عن أعين المتطفلين والهاكرز.

ويجرى عن طريق إنشاء نوع من نفق البيانات بين الشبكة التى يتصل بها المستخدم وموقعه، إذ يجعل هذا الاتصال موقع المستخدم على بعد آلاف الأميال، مما يخدع النظام ليعتقد أن المستخدم فى مكان آخر تمامًا، مما يجعله خيارا مثاليًا للخصوصية.

لفتت "ذا صن" إلى أن هناك عديدا من خيارات تطبيقات "VPN" لكل من أجهزة آيفون وأندرويد، لتجنب مخاطر شبكات الواى فاى العامة، ولكن العقبة الوحيدة هى أن أفضلها ليس مجانيًا، ومن أشهرها تطبيق NordVPN، ويبدأ سعره من 2.59 جنيه إسترلينى شهريًا، مقابل اشتراك لمدة عامين.

وأشارت إلى أن هناك أيضا موقع Surfshark وهو موقع آخر مع خطط بقيمة 1.83 جنيه إسترلينى لكل شهر، وهذا الموقع اشترته NordVPN إلا أنها ستجعل NordVPN و Surfshark منفصلين.