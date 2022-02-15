أعراض وأسباب مرض الفاشونيستا فرح الهادى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات أعراض وأسباب مرض فرح الهادى:- يذكر أن فرح الهادى، فنانة وبلوجر كويتية، تزوجت فى عام 2017 من الممثل الإيرانى عقيل الرئيسى، وأنجبت منه طفلة، ويتابعها أكثر من 8 ملايين متابع عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام".

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