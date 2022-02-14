القرية الشبح تعود للظهور المفاجئ بعد اختفاء 30 عاما (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - القرية تعرضت للغمر بالمياه سنة 1992 بهدف إقامة حوض مائى فى المنطقة، إلا أن الطاقة الاستيعابية للحوض انخفضت إلى 15%، وهو ما جعل القرية تعود للظهور مرة أخرى، بحسب ما نشرته صحيفة ديلى ستار.
وبحسب تقرير لـ سكاى نيوز عربية، بدت البلدة وهى لا تزال محتفظة ببعض البيوت والجدران القائمة إلى جانب سيارات قديمة متهالكة، رغم أن الماء غمرتها طيلة 30 عاما.
وعقب مجيئه إلى المكان، قال مكسمينو روميرو، وهو أحد الزوار، "كما لو أننى أشاهد فيلما، الأمر يبعث على الحزن".
وأضاف أن ما حدث فى هذا الحوض المائى سيتكرر على الأرجح خلال السنوات المقبلة، من جراء تبعات التغير المناخى.
من جانبها، قالت ماريا ديل كارمن يانيز، وهى مسؤولة فى بلدية المنطقة، إن هذا الجفاف ناجم بالأساس عن ضعف التساقطات المطرية.
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