فرح الهادى.. من هى الفاشينيستا التى يبحث عنها الوطن العربى؟

جدة - نرمين السيد - تصدر اسم الفاشينيستا والفنانة الكويتية فرح الهادى مؤشر البحث العالمى جوجل، بعد ظهورها فى فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية على "سناب شات" وكشفت فيه عن إصابتها بمرض الصدفية.





فرح الهادى

كشفت فرح الهادى عن معاناتها مع مرض الصدفية والتى بدأت منذ سبتمبر الماضى، ونتج عنه ظهور بعض الأعراض المزعجة التى جعلتها تلجأ إلى قرار الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعى.

ولفتت إلى أنها تعانى من ظهور الحساسية فى أماكن متفرقة بالجسم كأنها حروق، ونتج عنه التأثير سلبا على نفسيتها لذا قررت الابتعاد.

من هى فرح الهادى؟

وبعد تصدر اسم الفاشينيستا فرح الهادى جوجل، بدأ البعض يتساءل عن من هى فرح الهادى؟، لذا يرصد "دوت الخليج" أهم المعلومات عنها:

ولدت فرح الهادى فى 7 فبراير عام 1955 فى الكويت، من أب تعود جذوره إلى العراق وانفصل عن والدتها عندما كانت فى سن الخامسة من عمرها.

وحصلت فرح الهادى على شهادة بكالوريوس تسويق، وانضمت إلى عالم التمثيل فى عام 2008 بمسلسل "بعد منتصف الخوف" والذى يعد هو بداية مشوارها الفنى.

وفى عام 2017 تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى خبر ارتباطها بالممثل عقيل الرئيسى بعد علاقة صداقة قوية وظهور مستمر على مواقع التواصل مع بعضهما، إلا أنها صرحت أنه لم يرتبطا رسمياً، ولكن بعد فترة قصيرة من الإنكار قام عقيل بطلب يدها للزواج بالإنستجرام بقوله "هل تقبلين الزواج بى" ووافقت.

وتمت الخطوبة على عقيل الرئيسى فى شهر أغسطس ثم عُقد قرانهما فى 20 نوفمبر 2017، وأقيم حفل زفافهم فى ليلة رأس السنة فى 31 ديسمبر 2017، وبعد حدوث خلاف بين الثنائى تداول شائعات حول انفصالهما.

ولكن بعد كشفها عن مرضها نشر الزوج صورة تجمع بينهما وقال: "عائلتى، عافيتهم، صحتهم، وضحكتهم .. ‏اللهم احفظ لى هذه النعمة".

صور الفاشينيستا

الصدفية وفرح الهادى

وظهرت فرح الهادى فى الفيديو وقالت: "منذ شهر سبتمبر الماضى أثرت أشياء على نفسيتى وكنت أنسى كل شىء وأصبحت شخص لا أحبه، وهذا كان بسبب عدم وجود حل للحساسية التى تعرضت لها والتى تظهر فى أماكن متفرقة من الجسد، لكن الحمدلله الآن أنا افضل وفى حاجة للعلاج لفترة أطول وكذلك من الناحية النفسية".

وأضافت: "الحساسية تظهر بشكل غريب فى جسدى حتى بعد عيد ميلادى ظهرت بكثرة والدكاترة الذين يتابعون حالتى يخشون من الحالة، ففى بعض الأوقات تظهر الحساسية وكأنها حروق، لذلك حالتى جعلتنى أفقد تركيزى وكذلك طريقة تعاملى مع من حولى، لذلك قررت ابتعد عن وسائل التواصل الاجتماعى لأننى كنت محتاجة نفسى".