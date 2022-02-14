بلاش تلبس أحمر فى الفلانتين.. هيعمل مشاكل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ولفتت إيناس على أن هناك بعض الألوان التى تزيد من الحيوية والنشاط مثل البرتقالى والألوان النارية والأصفر.

وهناك ألوان تهدى طاقة الإنسان مثل الأبيض أو اللبنى أو الأخضر والتى تعد خيارًا مناسبًا للفرد الذى يشعر بالتوتر بالإضافة إلى اللون الأزرق الذى يبعث الطمأنينة لمرتديه، ولكن اللون الأصفر يعد هو لون الحرية والسعادة، أما اللون البرتقالى يزيد من روح الابتكار بداخل مرتديه.

ونصحت الأفراد الذين يحتاجون إلى المزيد من الطاقة، بالاستعانة بالألوان النارية مثل الأحمر أو الأخضر.

وبمناسبة عيد الحب، يستعين الكثير باللون الأحمر فى تلك المناسبة، ولكن كشفت الخبيرة مفاجأة عن ذلك اللون فى الفلانتين، وقالت: "اللون الأحمر فى عيد الحب بيعمل مشكلة كبيرة جدا".

وأضافت أن اللون الأخضر هو لون طاقة القلب، وقالت: "لو عايز العلاقة تدوم وفى بدايتها تمشى حلو ياريت تلبسوا أخضر"، وتابعت أن هناك الحب اللامشروط والذى يحتاج إلى ارتداء اللون الذهبى لدوره فى منح طاقة رائعة فى الحب، أما اللون الروز يساهم فى زيادة الشعور بالحب.

واستكملت إيناس على كلامها عن اللون الأحمر وقالت: "لو عايز مشاكل فى العلاقات .. البسوا يوم الفلانتين اللون الأحمر".

واختتمت كلامها بنصيحة وقالت: "دخلوا فى حياتكوا أخضر كتير لكونها طاقة انتشار.. لو عايزين اللى قدامكوا يعرف أن عندكوا أصل طيب وجميل خليكوا فى الأخضر".