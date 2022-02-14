هاتف سامسونج الرخيص GALAXY A23.. اعرف مواصفاته المدهشة

جدة - نرمين السيد - ولفت الموقع إلى أن هاتف سامسونج الرخيص سيصدر خلال الأسابيع القليلة المقبلة تحت اسم GALAXY A23

وأشار إلى أن هاتف سامسونج القادم GALAXY A23 من المتوقع أن يحقق مبيعات كبيرة للشركة حيث سيستهدف فئة الشباب، كما سيشبه فى تصميمه هواتف الفئة الرائدةGalaxy S21

وكشف موقع Gizmochina أن هاتف سامسونج الرخيص GALAXY A23 يأتى بشاشة ذات حواف نحيفة قياس 6.6 بوصة من نوع AMOLED ، مع جودة + FullHD، ومعدل تحديث 120 هرتز، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف، وثقب فى منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية.

ويأتى هاتف سامسونج GALAXY A23 الرخيص بكاميرا خلفية ثلاثية تأتى الأساسية بمستشعر بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية لتصوير السيلفة وإجراء مكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل.

ويحتوى هاتف سامسونج الرخيص على بطارية بسعة 4500 مللى أمبير فى الساعة، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 واط لافتا إلى أنه سيصدر فى نسختين للجيل الرابع 4G LTE و شبكة الجيل الخامس 5G.



وذكر الموقع أن هاتف سامسونج GALAXY A23 سيعمل بمعالج من نوع Exynos 1200 SoC من تصنيع الشركة مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى، وسعة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع أحدث نظام تشغيل رقم 12 من جوجل أندرويد.