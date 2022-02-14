هانى الناظر يحذر من استخدام الجاز للشعر : يضر فروة الرأس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، إن ظهور الشعر الأبيض فى السن الصغيرة يرجع لأسباب وراثية، وأضاف أن من أحد الأسباب أيضا وجود إصابة فى الجلد مثل المصابين بمرض "البهاق" ونصح بالذهاب فى ذلك الوقت إلى الطبيب.





وذكر فى حديثه لـ "دوت الخليج" أن أسباب ظهور الشعر الزائد فى الوجه بسبب خلل بالهرمونات سواء عند الرجل بزيادة هرمونات الذكورة أو أكياس على المبيضين عند السيدات، وحذر الناظر من الاستخدام الخاطئ للمراهم لأنه ستكون أحد الأسباب فى ظهرو الشعر بالوجه بسبب نسبة الكرتيزون العالية. ووجه استشارى الأمراض الجلدية رسالة شديدة اللهجة من استخدام "الجاز" فى الشعر تحت خرافة "تنعيم الشعر" فهو من المحروقات الخطرة لأنه يساهم فى احتراق الشعر وتقصيفه كما تصيب أشخاص بحساسية فى فروة الرأس والتهابات العين وليس له أى فوائد.

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