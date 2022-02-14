صاحب أقدم محل لصناعة الغربال: المهنة تواجه شبح الانقراض (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأجرى البرنامج لقاءً مع أقدم صانع غربال بمصر والذى ورث محله عن أجداده بمدينة طنطا.
وقال وائل سعد، صاحب أقدم محل لصناعة الغربال بمصر، إن عمر المحل يتجاوز الـ120 عاماً عمل فيه والد جده ومن ثم توارثته الأجيال ولم يتحول عن هذه الصناعة.
وأضاف أن هذه المهنة تواجه شبح الانقراض بعد عزوف الشباب عنها بسبب توجههم إلى التعليم.
وأشار "سعد"، إلى أن الغربال قديما كان يصنع من جلود الحمير وعقب انقراض هذه الجلود تحول الصناع إلى استيراد السلك والحرير من أجل مواصلة عملهم.
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