متخصصة فى الطاقة الحيوية تقدم نصائح مهمة للتعامل مع الزوج النكدى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وجهت الدكتورة إيناس على، خبيرة فى علم الطاقة الحيوية وتعديل السلوك، عددة نصائح للسيدات التى تتعامل مع الزوج الذى يحب النكد، مشيرة إلى أنك تواجهين تحديات حقيقية، أبرزها الحفاظ على طبيعتك من التأثر بتصرفات زوجك.





وطالبت خبيرة علم الطاقة الحيوية فى حديثها لـ "دوت الخليج"، اليوم الأحد، السيدات بالحفاظ على الطاقة الإيجابية المحيطة والتعامل مع ناس لديهم نظرة إيجابية فى الحياة، وأكدت أن المرأة قادرة على تغيير مود زوجها النكدى عن طريق الابتسامة بشكل مستمر، وتمتلكين طاقة كبيرة من التفاؤل ومحبة للحياة. وأوضحت أن الزوجة يجب أن يكون لديها حلول لمشكلاته وتسهيل الحياة حتى يخرج من حالة النكد التى يعيش فيها، وأضافت أنه فى حالة إصابته بمرض نفسى تستعين بأشخاص لتقديم النصيحة بالذهاب إلى طبيب نفسى لأن هناك أشخاص يخفون أحداث كثيرة بداخلهم لا يستطيعون التعبير عنها أمام الناس، كما نصحت السيدات بأن يشعرن أزواجهن بأنهن السند لهن.

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