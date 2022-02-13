ساعة آبل تكتشف أعراض مشكلة الغدة الدرقية

جدة - نرمين السيد - شجعت طالبة تمريض فى أستراليا مالكى ساعة آبل الذكية على تمكين إشعارات معدل ضربات القلب، وذلك بعد أن ساعدتها ميزة موجودة عبر الجهاز القابل للارتداء فى اكتشاف أعراض حالة الغدة الدرقية قبل أشهر من تشخيص حالتها.





وساعدت إشعارات معدل ضربات القلب من ساعة آبل الذكية العديد من الأشخاص فى اكتشاف مشاكل قلبهم، مما دفعهم للذهاب وطلب المزيد من المساعدة الطبية.

وفى منشور حديث عبر منصة تيك توك، تبين أن الجهاز القابل للارتداء يمكنه اكتشاف التغييرات المبكرة جدًا التى قد تصبح قابلة للتشخيص بعد أشهر.

ووفقا للـ "البوابة العربية لأخبار التقنية"، فإن الطالبة شجعت متابعيها الذين لديهم ساعات آبل على تشغيل الإشعارات بشأن انخفاض معدل ضربات القلب وارتفاعها وعدم انتظام ضربات القلب ومستويات اللياقة القلبية.

واعترفت طالبة التمريض التى تتخذ من سيدنى مقراً لها أنه كان ينبغى عليها تمكين الميزات فى وقت أبكر مما فعلت، وأشارت إلى أنها لو فعلت ذلك، لكانت قد عرفت عن حالتها الخاصة فى وقت سابق. وقالت إنها شخصت بحالة الغدة الدرقية قبل بضعة أسابيع.