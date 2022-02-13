جدة - نرمين السيد - وقدم الكثير من مستخدمى تطبيق "زووم" العديد من الشكاوى التى منها استمرار تشغيل ونشاط ميكروفونات حواسيبهم "ماك" حتى بعد مكالمتهم واجتماعاتهم، وذلك وفقا لما جاء فى "9to5Mac".
وأشار التطبيق فى بيان رسمى له، عبر المتحدث باسمه، إلى أن الشركة حلت المشكلة من خلال تحديث "5.9.3" من التطبيق الخاص بحواسيب "ماك"، مؤكدا أنه يمنع من ظهور ضوء المؤشر البرتقالى اللون بعد مغادرة الاجتماع أو مكالمة أو ندوة عبر الإنترنت.
كما نصح المتحدث المستخدمين بتحديث تطبيقهم لتصحيح الثغرة، وتشغيل التحديثات التلقائية للحصول على الإصدارات المستقبلية للتطبيق.
وقد واجه تطبيق "زووم" بعض مشكلات الخصوصية الخطيرة فى الماضى، بما فى ذلك إخبار المستخدمين بأن اجتماعاتهم محمية بالتشفير من طرف إلى طرف منذ عام 2016، لكنها فى الحقيقة بدأت فى طرح الميزة فى عام 2020.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد التجسس على مستخدمى حواسيب ماك.. ماذا فعلت زووم لسد الثغرة الأمنية؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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