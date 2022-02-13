كلبة ترسم لوحات.. والسعر 15 ألف جنيه إسترلينى

جدة - نرمين السيد - وبدأت الأمريكية ليزا كايت بتعليم كلبتها البالغة من العمر 9 سنوات، كيفية الرسم منذ أن كانت فى الثانية من عمرها.

ولاحظة ليزا تعلمها بشكل سريع، لذا بدأت باختبارها بأنواع مختلفة من الطلاء، بدءًا من الألوان المائية قبل الانتقال إلى الأكريليك، وفقا لما جاء فى صحيفة "الميرور".

وأشارت ليزا إلى أن الأمر لم يستغرق طويلا فى التعليم، حيث تمكنت آيفى من الرسم خلال أسبوع، كما كانت تقوم بأمرها للقيام ببعض الأعمال مثل الجلوس والتدحرج وتعلم كيفية فرز الغسيل ووضع العملات المعدنية فى الحصالة.

وأطلقت ليزا على لوحات كلبتها مجموعة من الأسماء، مثل "ميرينجى"، و"جنجل كات"، وتتفاوت الأسعار، حيث بيعت أغلى أعمالها الفنية مقابل 360 جنيها إسترلينيا، حسب ما جاء فى صحيفة "البيان".

وقالت: "لقد قدمت الكثير من اللوحات ولكننا نبيعها فى جميع أنحاء العالم، لقد أذهلنى عدد الأشخاص الذين يريدون إحدى لوحاتها"، ويتم التبرع بأرباح أعمال آيفى الفنية للجمعيات الخيرية المحلية فى منطقتها.