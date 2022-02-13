ناسا تنشر أول صور يرصدها أقوى تلسكوب فى العالم

جدة - نرمين السيد - والصور التى تم التقاطها ونشرت أمس الجمعة، هى لنجم فى كوكبة "الدب الأكبر" (أورسا ميجور)، التى تحتوى على مجموعة النجوم التى يشار إليها عادة باسم "بيغ ديبر"، كما يظهر من خلال 18 مقطعا تشكل المرآة الذهبية لتلسكوب جيمس ويب، فى ما وصفه المسؤولين بأنه "كنز دفين من التفاصيل" التى سيستخدمها المهندسون وخبراء البصريات لمحاذاة جودة التلسكوب العالية.

وتم تسجيل صور النجم الذى يقع على بعد حوالى 258 سنة ضوئية من الأرض بواسطة "أداة العمود الفقرى" للتلسكوب، وهى كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة.

وخلال شهر مارس المقبل، سيعدّل علماء الفلك مقاطع المرآة حتى تشكّل الصور الـ18 نجمة واحدة، وهو مشروع سيساعد تلسكوب جيمس ويب فى التقاط صور لم يسبق لها مثيل للكون، كما نشرت "ناسا"، أمس الجمعة، صورة "سيلفى" التقطها تسلكوب جيمس ويب لمرآته الأساسية الذهبية.

يُعد تلسكوب جيمس ويب الذى يبلغ عرضه 21 قدما هو أكبر تلسكوب تم إطلاقه فى الفضاء على الإطلاق، وفقًا لوكالة "أسوشيتيد برس" للأنباء، ونجح فى نشر مرآته الأساسية الشهر الماضى.

وتسلكوب جيمس ويب هو جهد مشترك من وكالة "ناسا" ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية، ويعتبر خليفة تلسكوب "هابل" البالغ تكلفته 10 مليارات دولار.

ويأمل العلماء أن يتمكن تلسكوب الأشعة تحت الحمراء من التقاط صور لبقايا النجوم التى تشكلت خلال الأيام الأولى للكون.