بأمر القضاء الأمريكى .. الذئاب الرمادية تحت حماية القانون

جدة - نرمين السيد - أصبحت الذئاب الرمادية مجددًا من الأنواع المحمية فى معظم أنحاء الولايات المتحدة، بعدما أصدر قاضٍ فيدرالى فى كاليفورنيا قراراً يلغى مفعول إجراء اتخذته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.





واعتبر القاضى جيفرى وايت فى حكمه، أن الهيئة التى تتولى إدارة الحياة البرية وحمايتها فى الولايات المتحدة لم تراعِ بشكل كافٍ التهديدات التى تتعرض لها الذئاب خارج تجمعاتها الأساسية فى منطقة البحيرات العظمى، ومناطق جبال روكى الشمالية من خلال سحب الحماية عن النوع بأكمله، وفق ما أوردت وكالة فرانس برس.

وكان إدارة ترامب قررت فى أكتوبر 2020 أن تجرّد الذئاب الرمادية من تصنيفها العائد إلى سبعينات القرن العشرين بين الأنواع المحمية لكونها كانت عرضة فى تلك الحقبة لخطر الانقراض، ومع أن القرار اتخذ فى عهد ترامب، استمرت إدارة جو بايدن فى الدفاع عن الإجراء أمام القضاء.

ولاحظت كوليت أدكنز من مركز التنوع البيولوجى رغبة لدى الحكومتين الديمقراطية والجمهورية على السواء لوضع حد لإحياء الذئاب.

وأضافت أنه أمر محبط لأن القانون الذى يحكم حالة الأنواع المحمية ينص على استعادة هذه الحيوانات حتى تتمكن من أداء دورها فى النظام البيئى.

ومنذ دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ فى يناير 2021، زاد بشكل كبير عدد الذئاب المقتولة فى بعض الولايات، كما هى الحال فى ولاية ويسكنسن حيث قُتل أكثر من 200 ذئب فى أقل من 3 أيام، مما أجبر السلطات على إنهاء موسم الصيد فى وقت أبكر مما كان متوقعًا، على ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، ووفقاً للحكم الصادر، بات من غير القانونى اصطياد الذئاب فى 44 ولاية، ومن يفعل يواجه غرامات أو عقوبة السجن.

وكان عدد الذئاب فى الولايات المتحدة نحو 250 ألف ذئب قبل وصول المستوطنين الأوروبيين الذين قضوا على هذه الحيوانات لدى توسعهم غربا، ويقتصر عددها فى الوقت الراهن على نحو ستة آلاف منتشرة فى كل أنحاء الولايات المتحدة باستثناء ألاسكا.

وأكدت الدراسات أهمية دور الذئاب فى الحدّ من حجم قطعان الأيائل، التى يمكن أن ترعى الكثير من العشب، مما يتيح تجنب تدمير الموائل.