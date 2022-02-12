اكتشاف موقع أثرى يرجع إلى 4000 عام فى شمالى الصين

جدة - نرمين السيد - وذكر المعهد - بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت - أن الموقع الذى يحتوى على آثار من ثقافة تشوكايقو القديمة، يقع فى مدينة أوردوس ويغطى مساحة 500 ألف متر مربع.
وأجرى المعهد فى العام الماضى عملية تنقيب إنقاذية فى الموقع، ليكتشف 8 مواقع سكنية و30 حفرة وخندقا، و31 قبرا، فضلا عن أكثر من 150 قطعة من الفخار، والأدوات الحجرية واليشمية، وغيرها من الآثار.
ولاحظ الخبراء أن عددا كبيرا من منتجات اليشم وزخارف المحار لم تكن منتجات محلية، بيد أنها جاءت من مواقع بعيدة، ما يشير إلى أن الناس الذين كانوا يعيشون هنا كانت لديهم تبادلات ثقافية وتجارية وثيقة مع أناس يقطنون فى مناطق أخرى.
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