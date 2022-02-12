عاجل- عطل فنى يضرب تويتر

جدة - نرمين السيد - وتعطل موقع وتطبيق "تويتر" عند آلاف من المستخدمين، اليوم الجمعة، حسبما ذكر موقع "داون ديتيكتور" لتتبع أعطال مواقع وخدمات الإنترنت.
واشتكى مستخدمون من خروجهم من الموقع بشكل إجبارى، وعدم قدرتهم على العودة، لا سيما عند استخدام تطبيق "تويتر" على الهواتف.
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