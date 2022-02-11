تحولت لنباتية.. فتاة تعثر على أرجل دجاج داخل وجبتها المفضلة

جدة - نرمين السيد - اكتشفت "مرسدس تشيكلى" فى وجبتها المفضلة "الدجاج المشوى مع البطاطس المشوية والخضروات" أرجل دجاج وهو ما أصابها بحالة من الذهول الشديد، ليكون الأمر كافيا لفزعها وصدمتها التى تحولت إلى مرض جسدى دفعها إلى تغيير عاداتها الغذائية تماما وتحولها إلى نباتية.





وبحسب موقع "ذا صن" البريطانى، فإن "مرسدس" منعت نفسها من تناول اللحوم منذ ذلك الموقف وأكتفت بتناول الخضروات فقط وأحيانا الجبن كما قدمت شكوى رسمية ضد المحل والذى أكد على إجراء تحقيق فى الأمر وسيتم إعلامها بنتائجه فى غضون 10 أيام ولكن قررت "مرسدس" مهما كان الامر سيظل توجهها نحو الطعام النباتى هو الأمر الدائم فى حياتها.

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