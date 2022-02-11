إطلاق نار وسط نيويورك فى وضح النهار

ووفقًا للتقارير الإخبارية، فقد أظهر مقطع الفيديو مطلق النار الذى يرتدى سترة صفراء، عندما سحب بندقيته وأطلق ثلاث طلقات، بينما يسير باتجاه موظف إدارة الصرف الصحى، الذى يسقط على الرصيف، بينما تسمع امرأة تصرخ فى الخلفية، ومن بعدها فر مطلق النار من مكان الحادث فى سيارة.
وقالت الشرطة الأمريكية فى نيويورك، إن "العامل أصيب بطلق نارى فى ساقه، وإن إصابته غير "مهددة للحياة".
كما يظهر مقطع فيديو آخر تم التقاطه قبل لحظات من إطلاق النار، الشرطة توضح أنه خلاف بين العامل وصديق ابنته السابق.
وشوهد عامل الصرف الصحى، الذى يمسك برجل ويطرحه أرضا، ثم يركله بشكل متكرر فى رأسه وهو مستلق على الرصيف، وليس من الواضح ما إذا كان الرجل على الأرض، ويصرخ قائلا: "لا تفعل ذلك"، فيما يستمر الأول بضربه.
بينما أشارت الشرطة إلى أنها لا تعرف بعد من أطلق الرصاصة، وأن المشتبه به فر فى سيارة مرسيدس سوداء للضحية، فيما نقل العامل إلى المستشفى نتيجة إصابته بطلق نارى فى فخذه الأيسر.
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