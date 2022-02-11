من أعلى نقطة ولحظات من التاريخ.. هنا إعدام رسل التتار (صور)

جدة - نرمين السيد - كاميرا دوت الخليج صعدت إلى أعلى نقطة فى القاهرة الفاطمية، ورصدت بالصور مشاهد مهمة لتلك المعالم من أعلى منطقة باب زويلة الشهير. باب زويلة أو بوابة المتولى أحد أبواب "القاهرة القديمة" فى القاهرة، يشتهر بكونه البوابة التى عُلّق تحتها رؤوس رسل هولاكو قائد التتار حينما أتوا مهددين لمصر مما أدى فى نهاية المطاف إلى دحر المغول ونشوء دولة المماليك. جرى إنشاء الباب عام 485 هجرية (1092 ميلادى)، ويتكون من كتلة بنائية ضخمة عمقها 25 مترا وعرضها 25.72 متر وارتفاعها 24 مترا عن مستوى الشارع. يتكون الباب من برجين مستديرين يبرز ثلث الكتلة النباتية خارج السور ويتوسط البرجين ممر مكشوف يؤدى الى باب المدخل ويرتفع البرجان الى ثلثى الارتفاع فى بناء مصمت ويأتى فى الثلث العلوى من كل منهما حجرة دفاع يغطيها قبو طولى يتقاطع مع قبو عرضى.

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